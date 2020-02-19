بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصرى على مشاركة مُتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورٍ جديدة لها.
تألقت زوجة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة قصيرة اتسمت بصيحة البليسية التى تتصدّر أحدث صيحات موضة شتاء 2020، مع قميص ابيض بسيط لا يحمل أي نقوشات، ونسقت معهما حزام أسود عريض حول منطقة الخصر.
ولفتت زوجة ماجد المصرى الأنظار بحذاء طويل يصل أعلى الركبة جمع بين اللون الأسود والبيج، وتميز الحذاء بتصميمه الغريب وغير تقليدي.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة ماجد المصرى على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على طلاء شفاه باللون الأحمر.
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