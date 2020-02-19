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أخبار العالم

تقرير إيطالي يكشف.. باتريك جورج ناشط لحقوق المثليين

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشر موقع "Gay news"، الإيطالي، أحد أبرز المواقع المهتمة بحقوق المثليين في 8 فبراير الجاري، تقريرا عن الناشط باتريك جورج زكي، ووصفه بالناشط في حقوق المثليين.

وقال الموقع إن باتريك ناشط مصري في مجال حقوق الإنسان ومجتمع اليم"LGBT" الذي يشمل المثليين ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحولين جنسيا.

وأضاف أن موضوع دراسة باتريك جورج (طالب الماجستير) بجامعة بولونيا، وهي دراسة بعنوان "دراسات النوع (الجنس) والمرأة".

وجورج باتريك محبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات من قبل النيابة العامة، في اتهامات بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت المحكمة استمرار حبسه، بعد رفضها الاستئناف المقدم من الدفاع.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر باستكمال التحقيقات في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إدارى قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باتريك جورج ميشيل زكى سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.


تقرير إيطالي يكشف.. باتريك جورج ناشط لحقوق المثليين
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