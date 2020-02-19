رانيا يوسف لـ صدى البلد: لا أفهم سبب تصنيف صندوق الدنيا +18.. فيديو





وكشفت الفنانه رانيا يوسف في تصريح لـ"صدى البلد" عن طبيعة شخصيتها في فيلم "صندوق الدنيا"، قائلة: "انها تقوم بدور "فاطمه" التي لديها مشكلة في تأخر سن الزواج وذلك بالرغم من عدم اقتناعها بكلمه عانس"، موضحة أن تأخر سن الزواج لدي الفتيات يمثل مشكلة تواجه الوطن العربي وهو ما يؤدي لمشاكل كثيرة مثل الزواج العرفي حيث تقبل العانس بأي زواج لتحقق حلمها.





واضافت رانيا انها تفاجات بأن الفيلم +18 رغم انه لا توجد اي مشاهد خارجة تدعو لذلك.





وأوضحت رانيا يوسف انها تقوم حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الانسة فرح" ويعرض لها حاليا "مملكة ابليس".





ولفتت إلى أنها ام متحررة مع اولادها كما كانت في "الانسة فرح"، مضيفة انها ليست اما علي الاطلاق انما تتعامل مع بناتها وكانها صديقتهن الصغيرة.





وأعربت رانيا يوسف عن سعادتها بردود الافعال علي مسلسل "مملكه ابليس" وتصدره التريند، متوقعة نجاحه اكثر عندما يعرض علي القنوات الارضية.

اقيم امس العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا" في احدى السينمات بـ 6 أكتوبر، وحرص أبطال الفيلم علي حضور العرض ومنهم رانيا يوسف، وخالد الصاوي ، وباسم سمرة، واحمد كمال ، وجيهان خليل .