على هامش السوبر .. الأهلي يتعادل مع الزمالك 3-3 فى مباراة استعراضية

انتهت مباراة قدامى النادي الاهلي ونادي الزمالك بالتعادل 3/3 في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة باستاد الجزيرة بالامارات.
احرز ثلاثية قدامى الفارس الأبيض محمد ابو العلا وجمال حمزة فيما سجل لـ المارد الأحمر محمد شوقي وخالد بيبيو وعادل مصطفي.
وشارك فى صفوف فريق الاهلي كل من : أمير عبد الحميد وأحمد حسن ووائل شيتوس ومحمد شوقي وخالد بيبيو ومحمد فاروق ومحمد فضل وعادل مصطفي وهشام حنفي فيما شارك بصفوف فريق الزمالك كل من : جمال حمزة واسامة نبيه واسامة حسن ومحمد ابو العلا ومدحت عبد الهادي وحازم إمام وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.
ونال حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تحية خاصة من جماهير الاهلي خلال المباراة الإستعراضية وقام الثعلب الصغير بمبادلة المشجعين التحية.
يذكر أن النادى الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر يلتقى نظيره النادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مساء غد الخميس فى إطار مباراة السوبر المصري على ملعب نادى الجزيرة الإماراتي.