على هامش السوبر .. الأهلي يتعادل مع الزمالك 3-3 فى مباراة استعراضية

انتهت مباراة قدامى النادي الاهلي ونادي الزمالك بالتعادل 3/3 في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة باستاد الجزيرة بالامارات.

انتهت مباراة قدامى النادي الاهلي ونادي الزمالك بالتعادل 3/3 في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة باستاد الجزيرة بالامارات.

وشارك فى صفوف فريق الاهلي كل من : أمير عبد الحميد وأحمد حسن ووائل شيتوس ومحمد شوقي وخالد بيبيو ومحمد فاروق ومحمد فضل وعادل مصطفي وهشام حنفي فيما شارك بصفوف فريق الزمالك كل من : جمال حمزة واسامة نبيه واسامة حسن ومحمد ابو العلا ومدحت عبد الهادي وحازم إمام وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.



