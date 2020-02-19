أخبار النادي الأهلي.. مفاجأة في السوبر المصري .. وضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الأحمر

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الأربعاء على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:

انتهت مباراة قدامى النادي الاهلي ونادي الزمالك بالتعادل 3/3 في المباراة الودية التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد الجزيرة بالامارات.





اقترب الإعلامي مدحت شلبي من التعليق على مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عبر شاشة " أون سبورت " و المقرر إقامتها غدا بملعب محمد بن زايد بالإمارات .







لبي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبة عدد من الأطفال والشباب، من مؤسسة «٥٧٣٥٧» ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.





قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، إنه سعيد بتواجد فريقه بالإمارات، ولكن الزمالك يعاني من أسبوع صعب بعد العودة من قطر.



