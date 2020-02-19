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أخبار البلد

رئيس المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل وخدمات المسافرين بمطار الأقصر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:41 م
الطيار عادل محجوب
الطيار عادل محجوب
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نورهان خفاجي

تفقد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، حركة التشغيل والعمل داخل مطار الأقصر الدولي، وذلك تنفيذا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منتصر مناع وتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات وذلك لمتابعة حركة العمل وانتظامية التشغيل داخل المطارات المصرية.


ورافقه خلال الجولة الملاح حسين سالم مدير مطار الأقصر، حيث  أعطى محجوب توجيهاته بضرورة تقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة العقبات أمام المسافرين وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر فى ظل انتعاش الحركة السياحية الداخلية.


كما تابع  مشروعات التطوير التى تتم بالمطار بشكل عام، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذها فى أقرب وقت مع وضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من تلك المشاريع.


واجتمع رئيس الشركة المصرية للمطارات، مع العاملين بالمطار للاستماع لهم ولمقترحاتهم، ووعد  أنه لن يدخر جهدًا فى توفير كل سبل النجاح والرفعة للعاملين التى تؤهلهم لقيادة منظومة ناجحة قوية مثل الشركة المصرية للمطارات، مشددا على تنمية روح الفريق التى هى الركيزة الأساسية للنهوض بالشركة .

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