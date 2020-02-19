قرار عاجل لـ إيران بشأن فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد مصابيه

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأنه تقرر إغلاق الجامعات والمدارس في محافظة قم ليوم غد الخميس.





وقالت الوكالة إن هذا الإجراء جاء من اجل الوقاية وإجراء تحقيقات في تفشي فيروس كورونا الجديد.





وأعلنت إيران ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا، بعد ساعات من وفاة أول حالتين في مدينة قم.





وبحسب "روسيا اليوم"، سجلت إيران 6 حالات إصابة جديدة بالفيروي في مدينة قم أيضا.





وتوفي أول شخصين إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران مساء اليوم، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إصابتهما في كلية الطب بمدينة قم وسط البلاد.







