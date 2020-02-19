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توك شو

ممثل منظمة الصحة العالمية يكشف حقيقة وجود كورونا بمصر.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:28 م
الدكتور جان جبور،
الدكتور جان جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر
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قسم التوك شو
قال الدكتور جان جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن الحكومة المصرية تعاملت مع حالة فيروس كورونا بشكل إنساني، مشددا على أن مصر تتعامل مع الأحداث الصحية بشكل سريع.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي " المذاع على قناة "دى ام سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مصر خالية تماما من فيروس كورونا.

ولفت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر كانت سببا فى اكتشاف الحالة الحاملة للفيروس بشكل سريع.

وأشار جبور إلى أن تطبيق مصر وتحديثها لكافة اللوائح الصحية وفقا للمعايير الدولية؛ يحميها من أى أمراض مزمنة، داعيا المجتمع المصري لعدم الالتفات لأى شائعات حول تواجد فيروس كورونا فى مصر؛ لأن الحكومة طبقت إجراءات احترازية وافية.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية أن البحث عن لقاح لمواجهة فيروس كورونا والسيطرة عليه، قيد الدراسة، ولكنها ستأخذ وقتا؛ لأنه فيروس جديد.
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