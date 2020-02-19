فتاة جزائرية تطلب الزواج من رامي جمال لسبب غريب.. شاهد

نشر رامى جمال صورة محادثة لإحدى معجباته تطلب منه الزواج من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وقالت الفتاة فى المحادثة: تعالى نتجوز علشان تغنيلى اوعدينى كل يوم Good Luck from ووضعت علم الجزائر".





ورد رامى جمال " مش انا الحمد الله ".









وعلق رامى جمال على الصورة " ارجع واقولك احنا اخوات وانا متجوز 😂😂والقصه بالنسبالي مقفوله إنما انت لسه ف اقدر اقولك مبروك يا عريس واوعدك هغنيهالكم في الفرح👌 ".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





انت فنان عظيم ـــ ينهار فضائح ــ لية بس كدة









تصدرت أغنية "اللي مشيوا" للمطرب رامى جمال موقع يوتيوب، وتخطت الأغنية 500 ألف مشاهدة بعد طرحها بيومين، وحققت الأغنية نجاحًا جماهيريا كبيرًا.















