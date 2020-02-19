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حوادث

مصرع عجوز تحت عجلات سيارة بـ صحراوي النوبارية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:58 م
مصرع عجوز تحت عجلات
مصرع عجوز تحت عجلات سيارة
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جمالات الدمنهوري
لقى عجوز مصرعه بحادث عبور مشاه بالطريق الصحراوي عند الكيلو 80 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية حيث صدمته سيارة وفرت مسرعة أثناء عبوره الطريق المشار إليه وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بوقوع حادث عبور مشاة بالطريق الصحراوي وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين مصرع" حسن ح.م " 61 سنة  مقيم بقرية احمد بدوى تحت عجلات سيارة فرت مسرعة أثناء عبوره الطريق الصحراوى بدائرة القسم وفرت هاربة.

 وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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