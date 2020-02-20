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فن

بعد 11 عاما.. ابن عمرو سعد يكشف حقيقة انفصال والديه

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:15 ص
عمرو سعد وابنه رابى
عمرو سعد وابنه رابى وشيماء فوزى
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أحمد إبراهيم
حرص رابى ابن الفنان عمرو سعد على حضور العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا" خاصة أنه أحد أبطال الفيلم وقرر عدم اصطحاب أى من والديه.

وكشف رابى عمرو سعد فى لقاء تليفزيونى عن مفاجأة خاصة بانفصال والديه عمرو سعد وشيماء فوزى، مؤكدًا أنه لم يحدث طلاق وأنه يعيش مع والديه، وأن ما تم تداوله عن طلاقهما غير صحيح. 

وأضاف رابى عمرو سعد "حدثت خلافات صغيرة بين والدي ولكن تم حلها ولكن لم يتم الانفصال كما أشاع البعض". 

وكانت فجرت شيماء فوزى، زوجة الفنان عمرو سعد، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت طلاقها من عمرو سعد بعد زواج دام 11 عامًا.
   
وقالت شيماء فوزى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".
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