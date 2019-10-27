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فن

أحدث طلاق في الوسط الفني.. انفصال عمرو سعد عن زوجته بعد 11 عاما زواجا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:38 م
عمرو سعد وطليقته
عمرو سعد وطليقته
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أحمد إبراهيم
فجرت شيماء فوزى زوجة الفنان عمرو سعد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت عن طلاقها من عمرو سعد بعد زواج دام 11 عاما.

وقالت شيماء فوزى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

يذكر ان آخر اعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "مولانا" الذى شارك فى بطولته درة وهو من تأليف صلاح عيسى واخراج مجدى احمد على.

ويقوم حاليا عمرو سعد بالاستعداد لتقديم فيلم جديد بعنوان "2 طلعت حرب" والذى يشارك فى بطولته ياسمين الخطيب واخراج مجدى احمد على.

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