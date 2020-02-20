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إعلامية صينية: الحكومة سيطرت على انتشار فيروس «كورونا».. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:43 ص
الإعلامية الصينية
الإعلامية الصينية فيحاء وانغ
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الإعلامية الصينية "فيحاء وانغ"، إن الحكومة الصينية استطاعت السيطرة بشكل عام على انتشار فيروس «كورونا».

وأضافت «فيحاء وانغ»، خلال لقائها في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E»، أنه تمت السيطرة على مصدر تفشي الوباء في الصين، وحتى الآن وصل عدد الوفيات إلى 2009 حالات.

وأشارت الإعلامية الصينية، إلى أن 90% من مصابي فيروس «كورونا» في مدينة «ووهان»، و10% خارج المدينة، موضحة أن الصين تأثرت اقصاديًا بسبب فيروس «كورونا»، بعد أن توقفت معظم المصانع.

نفت السلطات الصينية، الشائعات عن أنها تسببت في انتشار وباء كورونا في أنحاء أقاليمها والعالم، عبر أحد مختبرات أبحاثها، وفق ما ذكرت صحف صينية. 

ورد معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، على نظريات المؤامرة والشائعات التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" COVID-19 وتسريبها.

وأصدر المعهد بيانا رفض فيه هذه الاتهامات واصفا إياها بـ"الكاذبة"، مؤكدا أن ضمير موظفيه مرتاح.

وجاء في البيان: "انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات وافتراءات كاذبة حول مختبرنا تزعم أن الفيروس تم تصميمه اصطناعيا داخل المختبر P4 الذي يخضع لسلطة العسكريين، وأنه تسرب إلى الخارج، وأن أحد خبرائنا توفي جراء إصابته بالفيروس أو أن الآخر كان أول من أصيب بالفيروس، وغيرها من الشائعات التي أثارت ضجة على النطاق العالمي وألحقت أضرارا كبيرة بموظفينا الذين يكافحون العدوى على الخطوط الأمامية، فضلا عن أنها تتسبب بإعاقة مهمتنا الأساسية العلمية-التكنولوجية الهادفة لمكافحة الوباء".

وأشار البيان إلى أن المعهد ومنذ بداية انتشار الفيروس، أخذ زمام المبادرة طوعا لمعالجة الجوانب العلمية والفنية المتعلقة بالوقاية من الوباء.


بالتزامن مع ذلك، بدأ المعهد العمل للكشف عن مصدر الفيروس والمتسبب ودراسة كيفية علاج المرض وتطوير دواء ولقاح ضده، حيث أجرى 4000 فحص لمسحة مأخوذة من مرضى يشتبه بإصابتهم بالالتهاب الرئوي الناجم عن كورونا.

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