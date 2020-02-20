حزن بين الأثريين على رحيل عالم الآثار الدكتور محمد بكر

لم تمر أيام قليلة على رحيل عالم الآثار الدكتور علي رضوان رئيس اتحاد الأثريين العرب، حتي عاد الحزن يخيم على الأثريين مرة أخري، وذلك برحيل الدكتور محمد إبراهيم بكر رئيس هيئة الآثار المصرية الأسبق (١٩٩٠-١٩٩٣م).





وحظي بكر بحب الأثريين جميعا،حيث وصفه الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار بأنه كان مثالا للاحترام وطيب القلب محبا للجميع ،مؤكدا على أنه أعطي للآثار الكثير، ودعاهم لحضور صلاة الجنازة عليه اليوم الخميس في مسجد مصطفي محمود.





والسيرة الذاتية لبكر غنية، فهو العميد السابق والمؤسس للمعهد العالى لحضارات الشرق الادنى القديم بجامعة الزقازيق، والعميد السابق للمعهد العالى للسياحة والفنادق-6اكتوبر،وحاصل علية ليسانس الآداب 1955 من جامعة عين شمس تخصص الآثار والتاريخ القديم بتقدير جيد جدا.





وبدأ العمل كمفتش اثار بمناطق سقاره والجيزة وميت رهينه وبنها والقاهرة(1956-1957)،وعضو بعثة حكومية إلى جامعة برلين بألمانيا للحصول على الدكتوراة فى الاثار والتاريخ القديم(157-1962)،وعمل مدرىس فى علم الاثار وتاريخ السودان القديم بجامعة القاهره فرع الخرطوم-السودان1964-1969.



