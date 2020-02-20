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رياضة

قبل ساعات من السوبر المصري.. تركي آل الشيخ: خطوات لخدمة النادي الأهلي وجماهيره في المستقبل

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:09 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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ياسمين تيسير
زف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للأهلي، بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة السوبر المصري بين المارد الأحمر والزمالك على استاد محمد بن زايد.

وأكد تركي آل الشيخ، في تصريحات لـ قناة "أبوظبي"، أنه على تواصل دائم مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؛ من أجل خدمة النادي وجماهيره، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الخطوات سيتم اتخاذها لمصلحة النادي وجماهيره في الفترة المقبلة.

وأضاف تركي آل الشيخ، أن الخطيب يمتلك أفكارًا عديدة من أجل خدمة النادي والجماهير، مشددًا على أنه مستعد لفعل أي شيء يخدم هذا الكيان العظيم.

ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم، الخميس، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة السابعة مساءً.

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