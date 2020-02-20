طريقة عمل التشيكن رول.. 3 وصفات خطوة بخطوة

يعد التشيكن رول من ألذ وأجمل الأطعمة، مما يجعله على رأس قائمة المفضلات لدى الكبار والصغار، ويتميز التشيكن رول بأنه يمكن إعداده بأكثر من طريقة مما يضيف إليه التنوع وزيادة في مذاق مختلف ومميز.

نقدم لك طريقة عمل تشيكن رول بصوص الباربيكيو للشيف غادة مصطفى ..

· تشيكن رول :-

- مقادير عمل تشيكن رول بصوص الباربيكيو:-

4 عدد صدور دجاج مخلية

1 عدد بصلة مفرومة

1 رشة فلفل اسود مطحون

1 رشة جوزة الطيب

1 معلقة صغيرة بهارات دجاج

1 رشة ملح

1 لتر ماء

½ كوب أرز عادى (مغسول ومنقوع)

½ كوب صوص الباربكيو

½ كوب لوز (مقشر ومحمص)

- طريقة عمل تشيكن رول بصوص الباربيكيو:-

- نقوم بفتح كل قطعة صدر من الجانب مثل الكتاب ونقوم بوضعها بين كيس ونطرقها بمطرق اللحم حتى تصبح بسماكة نصف سم.

- نتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل وبهارات الدجاج ويسخن الفرن.

- في مقلاة على النار نضع ملعقة زيت نباتي ونشوح فيه البصل ونصفي الارز جيدا ونضيفه ونتبل بالملح والفلفل وجوز الطيب ونقلب لمدة خمس دقائق.

- نقوم برفع الخليط من على النار ونضيف اليه اللوز المحمص ثم نقوم بتوزيع الحشو على الاربع قطع.

- نطوي الرول مثل الساندوتش ونغلفه بورق الزبدة ثم نلفه في ورق فويل.

- ضعي نصف قطع الدجاج في صينية فرن دائرية ونقوم بوضع الماء المغلي ليغمره وندخله الفرن لمدة من 15 الى 20 دقيقة.

- بعد نضج الدجاج نرفعه من الصينية ونقوم بنزع ورق الألمونيوم والزبدة من عليه ثم نحمر الصدور في زيت نباتي على النار ونضع على كل قطعة معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو وتقدم.

نقدم لكِ طريقة عمل تشيكن رول بالجبنة للشيف غادة التلي ..

· تشيكن رول بالجبنة :-

- مقادير عمل تشيكن رول بالجبنة :-

0.5 كيلو صدور دجاج

معلقة بابريكا

معلقه زعتر

معلقة ثوم بودرة

معلقه بصل بودرة

معلقة فلفل اسود

معلقة مايونيز

ملعقة كاتشب

عصير ليمونه

ملح حسب الرغبة

دقيق

بيضه

فجيتار على بقسماط

جبنة شيدر للحشو

زيت للقلي

- طريقة عمل تشيكن رول بالجبنة :

ترق كل قطعة فيليه بمدق حتى تصبح شرائح عريضه رفيعه.

نخلط كل التوابل السابقه والملح جيدًا ونتبل بهم كل قطعة ونتركهم في التتبيله على الاقل نص ساعة.

في ورق سترش او اكياس ثلاجه نضع قطعة فيليه الدجاج وعليها شريحة جبنة شيدر، وتلف جيدًا للداخل شكل رول ويربط عليها الاسترتش من الجانبين، وندخلها الفريزر نص ساعة.

ثم نأتي بالدقيق في إناء ونضع عليه ملح وتوابل، وفي إناء اخر تخفق البيضه مع رشة ملح وفلفل اسود ، واناء اخر نضع فيه الفجيتار على البقسماط.

يفك الاسترتش من كل قطعة ونضع كل قطعه في الدقيق اولا ثم البيض واخيرا نغلفها جيدًا بالفجيتار والبقسماط ويوضع في الفريزر ربع ساعة.

ثم يقلي في زيت ساخن على نار هادئه حتى ينضج من الداخل ونحصل على لون ذهبي ويقدم بالهنا.

نقدم لكِ طريقة عمل تشيكن رول ماك للشيف أماني أبو علم..

· تشيكن رول ماك :-

- مقادير طريقة عمل تشيكن رول ماك :-

صدور دجاج مخليه.

ﻻنشون مدخن.

جبنة شيدر أبيض.

بقسماط.

دقيق.

بهارت للتتبيلة "ملح، فلفل،حبهان مطحون، سماق، بودرة بصل، بودرة ثوم،

بصل حلقات

- طريقة تحضير تشيكن رول ماك :-

احضرى صدور الدجاج المخليه ودقيها بشاكوش الطبخ.

وتوضع في التوابل السالف ذكرها ملح، فلفل،حبهان مطحون، سماق، بودرة بصل، بودرة ثوم،بصل حلقات، وتترك فيها طوال الليل.

وفي الصباح قمي بفرد كل صدر وضعي بداخله شريحة من اللانشون والجبن، ويلف جيدا ويثبت بأعواد الأسنان.

ثم توضع كل قطعة في الدقيق ثم البيض يليها البقسماط، وتقلي في زيت غزير على نار متوسطة ثم هادئة حتي تنضج الفراخ.