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منوعات

رجل يعثر على رسالة غريبة في البحر ملقاة منذ 80 عامًا.. شاهد ماذا كتب فيها

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:17 ص
رسائل البحر
رسائل البحر
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عزة عاطف

طلب رجل في رسالة من رسائل البحر عام 1938 "إرسال صورة" ليأتيه الرد بعد 80 عامًا على هيئة طلب صداقة على أحد مواقع التواصل الاجتماعية.

 

فأثناء سيره على أحد شواطئ جزيرة جيرسي شمال أوروبا، عثر البريطاني «نايجل هيل» 55 عامًا على رسالة في زجاجة تطفو على المياه طلب فيها كاتبها ممن يجدها "إرسال صورة" قبل 80 عامًا.

 

فبينما كان هيل يمشي مع كلبه الصغير تفاجأ بالزجاجة تطفو على المياه فركض نحوها في سرور ليعثر على رسالة مكتوبة فوق ورق مقوى داخل الزجاجة التي اضطر لكسرها لمعرفة المكتوب. 

 

وكان المكتوب في الرسالة كالآتي: "توقيع «جون ستابلفورد» بتاريخ 5 سبتمبر 1938، أطلب ممن يجد رسالتي التواصل معي بإرسال صورة على عنواني بعد 245 ميلًا في بارنيت، هيرتفوردشاير ببريطانيا"، وفقًا لـ"دايلي ميل".

 

شرع السيد هيل في البحث عن أقارب كاتب الرسالة، والمذهل أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدته في تعقب المالك الحالي للعنوان الموقع على الرسالة.

 

وبالفعل توصل هيل للمنزل لكنه لم يجد صاحب الرسالة بل وجد عجوزا تعيش بمفردها منذ 30 عامًا، وبعد بحث مطول تبين أن ستابلفورد كان يعيش مكانها بالفعل واشترى المنزل عام 1921.

 

حاول هيل الوصول لعائلة ستابلفورد ليعطيهم رسالته التي ستكون بمثابة ذكرى "رائعة" واتضح أنهم عاشوا في لندن، حيث ولد الرجل عام 1889 وتوفى عن عمر ناهز 91 عامًا عام 1980، ويبدو أن للرقم 80 عاملًا مؤثرًا في حياته لكنه لم يعلم.

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