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محافظات

فرص عمل ووحدات سكنية.. محافظ أسيوط يلتقي ذوي الهمم وكبار السن لتلبية مطالبهم

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عددًا من المواطنين ذوي الهمم وكبار السن خلال لقاءه الأسبوعي بديوان عام المحافظة للاستماع إلي شكواهم والاستجابة الفورية لمتطلباتهم بحضور منيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية وعلى سيد وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط وعبير عبد الغني مسئول وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وبعض مسئولي المؤسسات والجمعيات الأهلية بأسيوط.

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واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء - طلبات وشكوى المواطنين التي تضمنت بعض طلبات الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات من ذوي الهمم وبعض المساعدات الاجتماعية فضلًا عن طلبات الحصول على وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وتم التفاعل معها من قبل التنفيذيين المختصين لإيجاد الحلول العاجلة لها كل فيما يخصه وأكد المحافظ على سيادة القانون ومنع الاستثناءات ومراعاة طلبات وشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة وحل مشاكلهم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية كما استعرض بعض طلبات المساعدات لحالات ليس لها مصدر دخل مصدرًا تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتواصل المباشر مع أصحاب تلك الحالات لصرف مساعدات عاجلة لهم وعمل الأبحاث الاجتماعية اللازمة.

 

وأكد محافظ أسيوط على تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع على أن يتم تقديم الشكوى مسبقًا لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة فضلًا عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني "www.shakwa.eg" وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 0155551652)

 

 

فرص عمل ووحدات سكنية.. محافظ أسيوط يلتقي ذوي الهمم وكبار السن لتلبية مطالبهم
فرص عمل ووحدات سكنية.. محافظ أسيوط يلتقي ذوي الهمم وكبار السن لتلبية مطالبهم
فرص عمل ووحدات سكنية.. محافظ أسيوط يلتقي ذوي الهمم وكبار السن لتلبية مطالبهم
فرص عمل ووحدات سكنية.. محافظ أسيوط يلتقي ذوي الهمم وكبار السن لتلبية مطالبهم
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