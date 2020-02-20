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فن

بيتر ميمي يعلن تفاصيل جديدة عن مسلسل الاختيار

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشر المخرج بيتر ميمي تغريدة جديدة عن مسلسلة الأخير الاختيار من خلال حسابة الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد قائلا: "مسلسل الاختيار..ليس فقط اول مسلسل حربى فى الوطن العربى،  لكنه سرد لفترة مهمة من تاريخ مصر مما شاهدناه بأعيننا او سمعناه ممن عاشوا هذه الأحداث.. الاختيار رمضان 2020 عن أحداث حقيقة".

يذكر أن مسلسل الاختيار تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

https://twitter.com/petermimi/status/1230269994421891073
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