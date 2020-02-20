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سيارات

فرصة.. سيارة اودي audi a3 2020 ب 400 ألف جنيه.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:23 م
اودي a3 2020
اودي a3 2020
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اشرف عطية

قدمت شركة أودي في مصر سيارتها audi a3 سيدان موديل 2020 التي جاءت بمحرك ثلاثي الاسطوانات 1000 سي سي بقوة 116 حصان بين 5000 و5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 200 نيوتن متر عند 2000 لفة في الدقيقة مع امكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.9 ثانية والوصول الي سرعة قصوى تبلغ 211 كم في الساعة مع استهلاك وقود بمتوسط 4.9 الي 5.1 لتر لكل 100 كم. 

 نتيجة بحث الصور عن اودي a3 2020

وتقدم السيارة اودي a3 في مصر بسعر يبدأ من 460 ألف جنيه للفئة بريميوم مع سعر 530 ألف جنيه للفئة برستيج ، وتأتي السيارة بطول يبلغ 4.458 متر وعرض 1.960 متر وارتفاع بوافع 1.416 متر وقاعدة عجلات بطول 2.637 متر . وتتوفر بناقل حركة اس ترونيك من 7 سرعات ونظام جر أمامي. 

 نتيجة بحث الصور عن اودي a3 2020

وتأتي السيارة اودي a3 2020 بتحديثات تشمل مصابيح خلفية ليد ومصابيح اشارة وسقف زجاجي بانورامي ومصابيح ليد أمامية وفتحات تهوية أمامية أكبر في الحجم . كما يتوفر للسيارة مثبت للسرعة ونظام ثبات الكتروني وفرامل ABS ونظام مانع سرقة وايرباج أمامي وجانبي ونظام مراقبة الضغط في الاطارات.

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