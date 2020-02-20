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أخبار البلد

البيطريين: 42 مقرا للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى تحت إشراف قضائى

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:17 م
الدكتور البدرى أحمد
الدكتور البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب
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محمد غالي
قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة تعمل حاليا على الإنتهاء من إعداد اللجان الخاصة بعمليات التصويت بالانتخابات، المقرر لها الجمعة 27 مارس 2020، على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المستشارين المقرر مشاركتهم بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية، والمعاونين والإدارييين بكل محافظة من المحافظات، حيث بلغت أعداد اللجان 42 لجنة، ومن المقرر أن يتواجد بكل واحدة منها مستشار، لحين إنتهاء فرز الأصوات.

وأضاف البدرى: " بدأنا فى إجراء حصر لأعداد الأطباء البيطريين بكل المحافظات، لتحديد أعداد أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وذلك ليتم البدء فى طبع استمارات التصويت للمقاعد المقرر التصويت عليها، موضحا أن بعض المحافظات سيتم طبع 7 استمارات لها، ومحافظات أخرى 4 فقط، مشيرا إلى أن ذلك بالتزامن مع تجهيز الأدوات اللازمة للانتخابات، والأختام والمطبوعات، والتعليمات الخاصة بالناخبين".

ولفت وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن النقابة أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بنقابة جنوب سيناء، على مقعد رئيس النقابة الفرعية، وتم الإعلان عنه فى الجرائد الرسمية، وذلك بداية من 15 فبراير الجارى، ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح، غدا الجمعة 21 فبراير 2020، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتقدم أحد للترشح على المقعد.
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