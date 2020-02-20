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رياضة

أخبار الرياضة.. مفاجأة فايلر أمام الزمالك.. محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد.. برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:47 م
فايلر مدرب الأهلي
فايلر مدرب الأهلي
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محمد السعيد
نشر "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


كشف رضا عبد العال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق، عن مفاجأة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى فى مباراة السوبر المصري.


رفع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، راية التحدي في وجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل موقعة الإياب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.


أعلن نادي برشلونة تعاقده مع مارتن بريثويت قادما من فريق ليجانيس، لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم.


وجه المدعي العام السويسري، تهمة الرشوة، الرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بسبب ارتكابه أفعالا غير قانونية، من أجل الحصول بث بعض البطولات ، لشبكة بي إن سبورتس التي يمتلكها.


يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة يقوم خلالها بتحديد طريقة اللعب وتشكيل الفريق الذي يواجه به الزمالك في لقاء اليوم.


بات موسى ليبوسا مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، جاهزًا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، الخميس، أن نادي ريال مدريد، يخطط للغدر بمدافعه سيرجيو راموس، قائد الفريق.


قدم نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا خياليا إلى باير ليفركوزن الألماني، للحصول على خدمات لاعبه كاي هافيرتز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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