أخبار الرياضة.. مفاجأة فايلر أمام الزمالك.. محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد.. برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة









يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة يقوم خلالها بتحديد طريقة اللعب وتشكيل الفريق الذي يواجه به الزمالك في لقاء اليوم.

صن داونز يعلن جاهزية مدافعه ليبوسا لمواجهة الأهلي

بات موسى ليبوسا مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، جاهزًا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ريال مدريد يخطط للغدر بـ راموس

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، الخميس، أن نادي ريال مدريد، يخطط للغدر بمدافعه سيرجيو راموس، قائد الفريق.



ليفربول يتحرك نحو الصفقة الأغلى في تاريخه

قدم نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا خياليا إلى باير ليفركوزن الألماني، للحصول على خدمات لاعبه كاي هافيرتز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وجه المدعي العام السويسري، تهمة الرشوة، الرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بسبب ارتكابه أفعالا غير قانونية، من أجل الحصول بث بعض البطولات ، لشبكة بي إن سبورتس التي يمتلكها.