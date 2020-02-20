ريال مدريد يخطط للغدر بـ راموس

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، الخميس، أن نادي ريال مدريد، يخطط للغدر بمدافعه سيرجيو راموس، قائد الفريق.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن ريال مدريد لم يتواصل مع راموس، من أجل تجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2021، رغم أن اللاعب يعد أحد العناصر المهمة في تشكيلة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني.





وتابعت الصحيفة، أن سيرجيو راموس يرغب في تجديد عقده لمدة موسمين آخرين، وهو أمر سيكون من الصعب على إدارة النادي تقديمه.





وأشارت "آس"، إلى أن ريال مدريد متجاهل مسألة تجديد عقد راموس حاليًا، حيث سينتهي عقده في غضون 16 شهرًا، في الـ 30 من يونيو عام 2021، ولم يتلق أي إشارة من إدارة النادي حتى الآن، للتفاوض على تمديد تعاقده.





وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، على أن ريال مدريد مدريد ليس في حالة استعجال بشأن مسألة تجديد قائد الفريق، إنه يدرك جيدًا أن راموس عقده سينتهي العام المُقبل عندما يكون بعمر الـ35 عامًا، وبالتالي ما زال من السابق لأوانه الحديث عن ما إذا كان ينبغي تمديد عقده مع النادي أم لا.





وأضافت "آس"، أن في حال توصلا الطرفين لاتفاق، فإن موقف إدارة النادي واضح، وهو التجديد لموسم واحد فقط، بالنظر إلى أدائه الموسم المقبل، إذا كان لا يزال مثالي، فسيكون من المفيد تمديد عقده حتى عام 2022، وهو العام الذي سيشهد بطولة كأس العالم في قطر.





وأوضحت الصحيفة، أن حاليًا تعتقد إدارة النادي، أنه ليس من الأولوية مناقشة تجديد عقد اللاعب الذي سيبلغ من العمر 34 عامًا في 30 مارس المقبل، حيث يمكن أن يختلف وضع كلا الطرفين على المدى المتوسط، لا يوجد أي قلق بشأن حقيقة أن موسم 2020-21 سيبدأ راموس في عامه الأخير من العقد.





وواصلت، راموس في الوقت نفسه، يريد الاستمرار في سانتياجو برنابيو لموسمين آخرين، في الصيف الماضي رفض عرضًا من الصين، وقال إنه يريد الاعتزال في ريال مدريد.





واختتمت الصحيفة الإسبانية، بأن على الرغم من قيادته للفريق وأهميته داخل غرفة خلع الملابس، فإن من الصعب على النادي قبول تجديد عقد راموس لمدة عامين آخرين حتى عام 2023، لأن طريقة المعاملة مع اللاعبين الذين تجاوزوا 32 عامًا تسير بمبدأ مراجعة عقودهم عامًا بعد عامًا.