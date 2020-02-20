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رياضة

صن داونز يعلن جاهزية مدافعه ليبوسا لمواجهة الأهلي

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:15 م
ليبوسا
ليبوسا
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إسراء أشرف

بات موسى ليبوسا مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، جاهزًا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان ليبوسا قد تعرض لإصابة خلال مشاركته أمس، أمام بلومفونتين سيلتيك، في المباراة التي حسمها فريقه بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دوري جنوب إفريقيا.

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لـ صن داونز عبر "تويتر"، فإن الجهاز الطبي أكد تعافيه من الإصابة، وجاهز للعودة إلى المشاركة مع الفريق بشكل طبيعي.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، يوم 29 من الشهر الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 7 مارس المقبل، في جنوب إفريقيا.

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