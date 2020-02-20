انفجار سيارة مفخخة في العاصمة السورية دمشق

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة من طراز "بيك أب" في منطقة المرجة في العاصمة السورية دمشق.





من جهة أخرى، نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر عسكري أن الجيش السوري دمر عددا من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب في ريف حلب، شمال غربي سوريا.





وكانت قناة "سي إن إن تورك" قالت إن المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب.









من جهة أخرى، قال المصدر العسكري إن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تشن هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في سراقب والنيرب بدعم من الجيش التركي.





وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام القوات التركية بقصف صاروخي مكثف وعنيف في بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن مع حشد للقوات التركية في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، بعد أن كانت قد شنت عملية مشابهة قبل أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على البلدة سرعان ما استعادتها القوات التابعة للحكومة السورية.