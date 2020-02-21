بدون تعب.. 7 خطوات يجب اتباعها عند تنظيف الخضراوات والفاكهة

يعانى العديد من السيدات بسبب عدم القدرة على تنظيف الخضراوات والفواكه بشكل جيد، وذلك لتقديم الأطعمة بشكل صحي لأطفالها.





ووفقًا لموقع "wiki how" نقدم لك أهم الخطوات لتنظيف الخضراوات والفواكه





1- اغسلى يديكِ بالماء الساخن والصابون قبل وبعد إعداد الطعام .

2- نظفى سطح المطبخ ، ألواح التقطيع ، والأواني بعد تقشير الخضروات و قبل تقطيعها أو فرمها حرصًا على أن تنتقل البكتيريا من خارج الخضروات النيئة إلى داخلها عندما يتم قطعها أو تقشيرها.

3- اغسلى الأسطح وأدوات المطبخ بالماء الساخن والصابون بعد إعداد كل مادة غذائية.

4- لا تغسلى الخضروات والفاكهة بالصابون أو المنظفات.

5- استخدمى الماء البارد لغسل الخضروات والفاكهة.

6- للمنتجات ذات الجلد السميك كالبطاطا الحلوة والبطاطس و القلقاس مثلًا ، استخدمى فرشاة الخضار لمساعدتك فى إزالة الميكروبات التى يصعب الوصول إليها.





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