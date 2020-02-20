AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطورات الحالة الصحية للفنان جورج سيدهم.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:47 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
Advertisements
هاني حسين
كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير جورج سيدهم.

وقال بطرس دانيال في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه على الرغم من فترة مرضه التي دامت 20 عاما فإن الابتسامة لم تفارق وجهه.

وتابع بطرس دانيال: "جورج سيدهم يعاني من شلل الجزء الأيمن من جسده، ويتذكر جورج سيدهم كل الأشخاص وهو شخص كريم ويكرم من يزوره وواع لكل شيء".

واكمل بطرس دانيال: "فنانين كثر يحرصون على زيارة جرج سيدهم وفي أكثر من مرة أقوم بإحضار كورال أطفال للغناء له في منزله".

وعن كواليس حياته الشخصية قال بطرس دانيال: "التحقت بالجيش في عام 1992 لتأدية الخدمة العسكرية وكنت في سلاح المشاة على حدود ليبيا، وفترة التحاقي بالجيش كان أهم مراحل حياتي".

وأكمل بطرس دانيال:"أثناء تواجدي في الجيش في شهر رمضان كنت باخد السلاح وأظل في الخدمة بدلا من أصدقائي المسلمين لحين تناولهم الإفطار".

ولفت بطرس دانيال: " بعد علم قائد الكتيبة بذلك سألني عن سبب فعل ذلك وقلت له ان رسالتي الخدمة وفعلت هذا بكل حب  واحترم ذلك كثيرا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطرس دانيال: حضور الرئيس لـ قداس عيد الميلاد يؤكد عدم التفرقة بين المسلم والمسيحي

جورج سيدهم.. كيف سرق العجوز الضاحك الأضواء بـ صورة واحدة

سمير صبرى ودنيا سمير غانم يودعان نادية لطفى

مهرجان المركز الكاثوليكى يكرم عادل إمام ويوسف معاطى

بطرس دانيال يروي موقفا يجسد الوحدة الوطنية أثناء تأدية الخدمة العسكرية

الأب بطرس دانيال: أحب الرسم والرياضة والموسيقى.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مفاجأة فايلر أمام الزمالك.. محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد.. برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

قتل في سطو مسلح.. كل ما تريد معرفته عن مغني الراب الأمريكي بوب سموك

9 غيابات عن قمة الأهلي والزمالك بـ السوبر المصري

مفاجأة.. سيدة تعترف بزواجها وإنجابها من الفنان قصي خولي.. فيديو

خالد بيومي يكشف مَن الفائز بـ السوبر المصري

امنعيه عن أطفالك.. اللانشون يسبب السرطان بسبب هذه المادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف غريب من مسافرين على متن طائرة لتجنب عدوى كورونا.. شاهد

قفطان فخم.. ساندي علي تتألق في أحدث جلسة تصوير

مي عمر تشعل انستجرام .. تعرف على عضو العائلة الجديد .. شاهد