تطورات الحالة الصحية للفنان جورج سيدهم.. فيديو

كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير جورج سيدهم.





وقال بطرس دانيال في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه على الرغم من فترة مرضه التي دامت 20 عاما فإن الابتسامة لم تفارق وجهه.





وتابع بطرس دانيال: "جورج سيدهم يعاني من شلل الجزء الأيمن من جسده، و يتذكر جورج سيدهم كل الأشخاص وهو شخص كريم ويكرم من يزوره وواع لكل شيء".





واكمل بطرس دانيال: "فنانين كثر يحرصون على زيارة جرج سيدهم وفي أكثر من مرة أقوم بإحضار كورال أطفال للغناء له في منزله".





وعن كواليس حياته الشخصية قال بطرس دانيال: "التحقت بالجيش في عام 1992 لتأدية الخدمة العسكرية وكنت في سلاح المشاة على حدود ليبيا، وفترة التحاقي بالجيش كان أهم مراحل حياتي".





وأكمل بطرس دانيال:"أثناء تواجدي في الجيش في شهر رمضان كنت باخد السلاح وأظل في الخدمة بدلا من أصدقائي المسلمين لحين تناولهم الإفطار".





ولفت بطرس دانيال: " بعد علم قائد الكتيبة بذلك سألني عن سبب فعل ذلك وقلت له ان رسالتي الخدمة وفعلت هذا بكل حب واحترم ذلك كثيرا".