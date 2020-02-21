لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، لقطات مصورة ترصد لحظة اشتعال النيران في سيارة "فيراري" نادرة موديل "F40"، يصل ثمنها إلى نحو مليون دولار، بأحد شوارع منطقة "مونتي كارلو" في إمارة "موناكو"، الأمر الذي أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بالسيارة، لدرجة أنها بدت محطمة تمامًا.





وكما يتضح من خلال اللقطات المرفقة، فقد كانت ألسنة اللهب والأدخنة السوداء الكثيفة تتصاعد من السيارة الرياضية، بعد اشتعال الجزء الخلفي منها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





وأفادت الصحيفة بأن سرعة السيارة الرياضية الإيطالية كان يمكن أن تصل إلى 228 ميلًا في الساعة، مشيرة إلى أن هذه السيارة واحدة من 1311 سيارة من موديل "F40"، تم تصنيعها خلال الفترة من أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات.





الجدير بالذكر أن أحد شهود العيان حاول السيطرة على الحريق، وشوهد في إحدى اللقطات وهو يرش المياه على السيارة المشتعلة من شرفة قريبة، لكن الأمر لم يكن سهلًا، حيث كان الحريق مروعًا.





وأظهرت لقطات أخرى حجم الأضرار التي لحقت بالسيارة جراء الحريق، بعد أن تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران في نهاية المطاف.



