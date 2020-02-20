إزالة 113 تعديًا وفصل المرافق عن 10 حالات في كفر الشيخ.. صور

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بكفر الشيخ، استكمال أعمال الموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز ومدينة سيدى سالم.





ونجحت الحملة في تنفيذ 34 قرار ازالة منهم 18 حالة أرض زراعية بمساحة 117 فدانًا و 22 قيراطًا و11 سهمًا ، 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 4072 مترًا مربعًا.





كما تمكنت من إزالة 79 قرار أرض زراعية خاصة بمساحة 5 فدان و6 قراريط و 21 سهمًا، وفصل مرافق لـ 10 حالات لتقاعسهم فى إنهاء اجراءات التقنين، و تنفيذ 5 قرارات إخلاء إداري.





وقاد هذه الحملة المكبرة، اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، واللواء أسامة شلبي مساعد مدير الأمن.





وكلف محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 15 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة.





ووجه محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين، على رأس الإزالات.