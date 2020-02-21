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رياضة

روبرتو كارلوس يهنئ الزمالك بلقب السوبر المصري ..فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:55 ص
روبرتو كارلوس
روبرتو كارلوس
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عمرو ابوبكر
هنأ روبرتو كارلوس اسطورة البرازيل وريال مدريد الأسبق، فريق الزمالك بالتتويج بالسوبر المحلي عقب تغلبه على الأهلي بركلات الترجيح.

كما قدم كارلوس، التهنئة إلى لاعبي الأهلي،مشيرا إلى أنه يتابع الكرة المصرية، مشيرا إلى أن الجمهور المصري دائما ما يكون شعلة المباريات.

وقال كارلوس أن الزمالك قدم مباراة مميزة ولكن الأهلي أهدر أكثر من هدف وأضاع فرصة الفوز أكثر من مرة.

وتوج نادي الزمالك بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، والتي أقيمت اليوم الخميس على ملعب «محمد بن زايد» في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وحسمت ركلات الجزاء الترجيحية موقعة السوبر بعد نهاية الشوط الأول والثاني بالتعادل السلبي 0-0، ليفوز الزمالك بنتيجة 5-4.

سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي.

وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف  بن شرقي.

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