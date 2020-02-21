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أخبار العالم

أخبار العالم: صواريخ باليستية تستهدف غرب السعودية .. والغضب يعود إلى السودان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أحمد قاسم
نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الإقليمية والدولية، نستعرض أبرزها معكم من خلال التقرير التالي:

توعد أمير منطقة عسير السعودية، تركي بن طلال، باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعطل مصالح المواطنين في المنطقة، بالتشهير أيًا كان منصبه.

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل ١١٨ حالة وفاة و٨٨٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وقالت اللجنة إن عدد وفيات فيروس كورونا في الصين ارتفع  إلى ٢٢٣٦ شخصا والمصابين إلى ٧٥ ألفا و٤٦٥ حالة.

تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، مطالبين بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها.

قالت وسائل إعلام كويتية، أمس الخميس، إن قوات خفر السواحل الكويتية تمكنت من انتشال جثة وافد مصري غرق منذ أيام في خليج الكويت وسط الشريط الساحلي للبلاد.

أصدرت القيادة المشتركة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا قالت فيه إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.
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