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رياضة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في مهمة تأمين الصدارة أمام بادربورن

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:45 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره بادربورن، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا".

ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه الألماني روبرت ليفاندوفسكي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني.

في المقابل يطمح فريق بادربون الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.

وكان بايرن ميونخ سحق نظيره كولن بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما سقط بادربورن أمام هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد بادربورن، في المركز الأخير بـ 16 نقطة.


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