أحمد سلام يكتب شاكوش وشركاه في ستاد القاهرة

ستاد القاهرة يشهد جريمة في حق شعب طيب الأعراق وقد حضر عشرات الآلاف لسماع أغنيات هابطة ردد فيها شاكوش اشرب خمرة وحشيش علي الهواء وهو ما يستلزم محاكمة كل من كانوا وراء هذه الجريمة والجرم تلبس .

..قد يجد الطب علاجا لفيروس كورونا القاتل ولكن بث حفل غنائي بمثل ما جرى بمثابة تقنين للعبث في توقيت تنشد فيه مصر ثورة أخلاق فإذا بأكبر ستاد قومي يفتح أبوابه للآلاف رغم حظر حضور الجماهير مباريات كرة القدم ولكن في هذه المرة تم فتح الأبواب على مصرعيها لمن يغني"... أ شرب خمور وحشيش" بعد صعود نجمه من خلال أغنية بنت الجيران ظاهرة هذه الأيام التي حققت ملايين من خلال المشاهدة علي اليوتيوب.

... شاكوش في ستاد القاهرة الجمعة 14 فبراير . شاكوش في صحيفة أخبار اليوم عدد السبت 15 فبراير في لقاء صحفي قرين صور بأحجام ملفتة للنظر والمانشيت الرئيسي "حسدوني علي بنت الجيران".. والمانشيت الآخر "لن أقدم أغاني بها ألفاظ خادشة للحياء".. ووالدتي تبحث لي عن عروس . ولا تعليق! صراع شاكوش ورفاقه حول عوائد اغنية بنت الجيران حديث مواقع التواصل .!

مواقع التواصل تتسع لأي شئ ولكن الصحف والمجلات القومية الكبرى ولا أقول الخاصة وستاد القاهرة المملوك للدولة والبث التليفزيوني من خلال قناة خاصة مملوكة لجهة سيادية كل هذا مبعث استياء عارم لأن فتح الأبواب أمام تلك الظاهرة بمثابة سم زعاف والمردود سيئ لامحالة والمبتلي هو الوطن حيث تحول شاكوش ورفاقه إلى ملهمين للشباب!

ستاد القاهرة يضن علي الجماهير بينما يفتح أبوابه للآلاف يوم جمعة لأجل حفل بمناسبة عيد الحب يحييه شاكوش وشركاه وقد جاوز الأمر اغنية بنت الجيران إلى أشرب خمرة وحشيش والجمهور ينتشي علي كلمات برائحة الدخان الأزرق!

الغيرة علي شباب اليوم حق.. شاكوش يحقق الملايين الأمر أرزاق وتدني أذواق. علي الدولة المصرية ألا تكون في المشهد على الإعلام ألا يكون نافذة للقبح.. الأمر جاوز المدى .. طاعون كورونا أرحم من روائع شاكوش التي امتدت إلى القول..... أشرب خمور وحشيش!