بالصور.. محافظ الإسكندرية يزور هيئة قضايا الدولة لهذا السبب

استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بالمهندسين، في زيارة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عددًا من الملفات والموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة.

وتضمن برنامج الزيارة اصطحاب رئيس الهيئة للمحافظ في جولة تفقدية شملت زيارة قاعتي المجلس الأعلى ومركز الدراسات القضائية والتدريب، للاطلاع على المنظومة الرقمية والتدريبية التي تقدمها الهيئة.

وأشاد المستشار الدكتور حسين مدكور، خلال اللقاء، بالجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ الإسكندرية، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط الهيئة بمحافظة الإسكندرية، واستعداد الهيئة التام لتقديم كافة أوجه الدعم والاستشارات القانونية للمحافظة، بما يضمن حوكمة العمل ويسرع من وتيرة إنجاز المشروعات التنموية والخدمية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.

من جانبه، أعرب الفريق أحمد خالد عن تقديره لدور هيئة قضايا الدولة كشريك أساسي في دعم العمل الحكومي، مثمنًا مستوى التعاون المتميز مع الهيئة، ومؤكدًا على حرص محافظة الإسكندرية على تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات القانونية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء من جانب قضايا الدولة: المستشار شريف زوين نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء، المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة أمين عام الموازنة، المستشار حاتم عبد العال نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى للهيئة، المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى.