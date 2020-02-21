بــ80 مليار درهم.. الإمارات تعلن حجم السيولة النقدية خارج البنوك.. والمركزي: نمتلك أصولا أجنبية بـ 400 مليار.. وانخفاض إجمالي الودائع المصرفية خلال يناير

المصرف المركزي الإماراتي:

* القاعدة النقدية للدولة بنهاية يناير الماضي بلغت 408.5 مليارات درهم

* إجمالي أصول المصرف المركزي بنهاية يناير الماضي 447 مليار درهم

* قيمة التحويلات المالية التي تمت بين البنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 635 مليار درهم





تظل النقود والأموال التي يتحكم فيها البنك المركزي لأي دولة هو الدليل الأكبر علي قوة الاقتصاد القومي لتلك الدولة فقد أفاد المصرف المركزي الإماراتي بأن السيولة النقدية المتداولة ويجري التعامل بها في السوق المحلية خارج البنوك، بلغت بنهاية يناير الماضي 80.8 مليار درهم، مقارنة مع 78.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر السابق، بزيادة شهرية قدرها 2.6 مليار درهم.





وأكد، في بيانات أصدرها أمس، امتلاكه أصولًا أجنبية تقدر بنحو 400 مليار درهم، تتوزع بين حسابات جارية وودائع لدى بنوك خارج الدولة، بجانب استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها حتى موعد استحقاقها.





وبلغت القاعدة النقدية للدولة بنهاية يناير الماضي 408.5 مليارات درهم، تتكون من نقد مصدر بقيمة 95.1 مليار درهم، واحتياطات بقيمة 131 مليار درهم، وشهادات إيداع بقيمة 156.3 مليار درهم، وأخيرًا حسابات فائضة للبنوك بنحو 26.3 مليار درهم.





وبلغ إجمالي أصول المصرف المركزي (بالدرهم) بنهاية يناير الماضي 447 مليار درهم، مقارنة مع 446 مليار درهم بنهاية ديسمبر السابق، بزيادة قدرها مليار درهم.





وسجل رصيد شهادات الإيداع بنهاية يناير الماضي 156 مليار درهم، مقارنة مع 160 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بانخفاض قدره أربعة مليارات درهم، وبنسبة تراجع 2.5%.





وبحسب البيانات، سجلت الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي خلال الشهر الأول من العام الجاري 16.5 مليار درهم، فيما بلغت السحوبات منه 17.9 مليار درهم، وذلك خلال الشهر نفسه.





وبلغت قيمة التحويلات المالية التي تمت بين البنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 635 مليار درهم، بينما سجلت تحويلات العملاء 320.6 مليار درهم.





وبحسب «المركزي»، بلغ إجمالي الشيكات التي تم تداولها خلال يناير الماضي بالسوق، وتمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية، مليوني شيك، بقيمة إجمالية بلغت 101 مليار درهم.





وبيّن «المركزي» أن إجمالي الأصول المصرفية، شاملًا القبولات المصرفية، بلغ ثلاثة تريليونات و80 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع ثلاثة تريليونات و85 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، فيما بلغ إجمالي الائتمان المصرفي تريليونًا و737 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع تريليون و759 مليار درهم بنهاية ديسمبر السابق.





وخلال يناير الماضي، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 43.9 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 32.9 مليار درهم في ودائع المقيمين، وانخفاض بمقدار 11 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.





وأظهرت البيانات أن عرض النقد «ن1» ارتفع بنسبة 5% من 514.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019 إلى 540.4 مليار درهم في نهاية يناير 2020.





وارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 1.1% من 1.411 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.427 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي.





وانخفض عرض النقد «ن3» بنسبة 1.6% من 1.717 تريليون درهم إلى 1.689.7 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.





وعزا «المركزي» الارتفاع في عرض النقد «ن1» إلى زيادة بمقدار 2.6 مليار درهم، و23 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية على التوالي، في حين ارتفع عرض النقد «ن2» نتيجة لارتفاع عرض النقد «ن1»، على الرغم من انخفاض بمقدار 10.3 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية. فيما يعود الانخفاض في عرض النقد «ن3» إلى انخفاض في الودائع الحكومية بمقدار 43 مليار درهم، على الرغم من ارتفاع عرض النقد «ن1»، و«ن2».