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أخبار العالم

إسرائيليون يرفضون خطة ترامب ويمتنعون عن لقاء نتنياهو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:55 م
إسرائيليون يرفضون
إسرائيليون يرفضون خطة ترامب ويمتنعون عن لقاء نتنياهو
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سمر صالح

وجه مستوطنون إسرائيليون صفعة على وجه رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، برفضهم لقاءه.

 

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، اليوم الجمعة، بأن المستوطنين في مستوطنة "إفرات" بالضفة الغربية رفضوا استقبال نتنياهو برفقة السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، اعتراضا على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

 

وذكرت القناة العبرية أنه كان من المقرر، اليوم الجمعة، أن يجري نتنياهو جولة في مستوطنة إفرات بتجمع غوش عتصيون بالضفة الغربية، بصحبة فريدمان، ولكن مكتبه أبلغه أن المستوطنين من الممكن أن يتظاهروا ضده، اعتراضا على ما أسموه بإقامة دولة فلسطينية، ضمن الخطة الأمريكية للسلام، أو خطة ترامب.

 

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن مكتب نتنياهو أبلغه بوجوب عدم الذهاب لمستوطنة إفرات، خاصة وأنه على مشارف الدخول في المعترك السياسي والانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة في الثاني من مارس المقبل.

 

ونوهت القناة إلى أن مكتب نتنياهو قد ادعى أن جدول أو أجندة نتنياهو لا تسمح بالزيارة، ولكن السبب الحقيقي لامتناع رئيس حكومة تسيير الأعمال عن الزيارة يكمن في نية المستوطنين في إفرات التظاهر ضد نتنياهو، بدعوى رفضهم لإقامة دولة فلسطينية.

 

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في الثامن والعشرين من يناير الماضي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، تفاصيل خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بخطة ترامب، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين في واشنطن.

 

وتنص خطة ترامب على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة لعاصمة فلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

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