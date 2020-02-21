حاملا كأس السوبر.. أحمد حسام ميدو يحتفل بفوز الزمالك

شارك الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر ميدو في الصورة حاملا كأس السوبر المصري احتفالا بحصول نادي الزمالك على البطولة أمس فى أبوظبي.





و توج فريق الزمالك بلقب السوبر الرابع في تاريخه بعد تغلبه على النادي الأهلي مساء أمس بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء.



