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رياضة

حاملا كأس السوبر.. أحمد حسام ميدو يحتفل بفوز الزمالك

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شارك الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك، المدير الفني السابق لمصر المقاصة،  جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر ميدو في الصورة حاملا كأس السوبر المصري احتفالا بحصول نادي الزمالك على البطولة أمس فى أبوظبي.

و توج فريق الزمالك بلقب السوبر الرابع في تاريخه بعد تغلبه على النادي الأهلي مساء أمس بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء. 

وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
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#كاس_السوبر_المصري #زمالكاوي

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