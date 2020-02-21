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مرأة

الوفاة المبكرة.. 8 أضرار لاتباع يويو دايت

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:16 م
يويو دايت - حمية
يويو دايت - حمية يويو الغذائية
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انتشر مؤخرا أحد الأنظمة الغذائية معروفة باسم يويو دايت، وفي هذا النظام يتغير وزن الشخص بسبب التغيرات في عادات الأكل، وممارسة التمارين الرياضية، والهرمونات، وحتى نقص المغذيات، لكن فقدان الوزن واستعادته باستمرار داخل نظام يويو دايت قد يكون له آثار جانبية سلبية، وقد يسبب الوفاة.

أكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن نظام يويو دايت هو أحد الأنظمة الغذائية الشائعة بنسبة 10 ٪ لدى الرجال، و 30 ٪ لدى النساء، ومن الأنظمة الصحية الخطيرة على حياة من يتبعها.

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وأضافت ولاء أبو الحجاج لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن حمية يويو دايت يتسبب في تغييرات قصيرة الأجل في الأكل والنشاط، لهذه الأسباب، فإنه يؤدي إلى فوائد قصيرة الأجل فقط، فبعد ان يحدث فقدان الوزن، تزداد الشهية ويتشبث جسمك بالدهون، هذا يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في جسمك على حساب كتلة العضلات وقوتها.

وأشارت أبو الحجاج، إلى أن نظام يويو دايت له العديد من الأضرار والآثار الجانبية الغير متوقعة، وسوف نقوم فيما يلي بذكر أبرز أضرار اتباع حمية اليويو دايت، وتشمل:

1- زيادة الشهية:
ويتسبب يويو دايت في رفع الشهية مع مرور الوقت، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن أثناء اتباع نظام غذائي، يؤدي فقدان الدهون إلى انخفاض مستويات هرمون اللبتين، مما يساعدك عادة على الشعور بالشبع، وفي ظل الظروف العادية، تطلق مخازن الدهون لديك هرمون اللبتين في مجرى الدم، هذا يخبر الجسم أن مخازن الطاقة متوفرة ، ويشير لك أن تأكل أقل.

وينخفض هرمون اللبتين بفقدان الدهون ويزيد من الشهية، هذا يؤدي إلى زيادة الشهية حيث يحاول الجسم إعادة تزويد مخازن الطاقة، حيث أنه عندما يستخدم معظم الناس نظامًا غذائيًا قصير الأجل لفقدان الوزن، مما يجعلهم يستعيدون ما بين 30 إلى 65٪ من هذا الوزن المفقود خلال عام واحد.

2- ارتفاع نسبة الدهون في الجسم:
واتباع نظام يويو دايت يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في الجسم، وزيادة الدهون في البطن، خلال مرحلة زيادة الوزن، حيث يتم استعادة الدهون بسهولة أكثر من كتلة العضلات، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في الجسم، بسبب حدوث تغييرات أخرى تجعل من الصعب فقدان الوزن.

3- فقدان العضلات:
وأثناء فقدان الوزن خلال اتباع يويو دايت، يفقد الجسم كتلة العضلات وكذلك الدهون في الجسم، ولكن نظرًا لاستعادة الدهون بسهولة أكبر من العضلات بعد فقدان الوزن، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان المزيد من العضلات بمرور الوقت، فيما يؤدي فقدان العضلات أثناء اتباع نظام يويو دايت إلى انخفاض القوة البدنية، حيث أنه يمكن تفادي ذلك من خلال ممارسة الرياضة وتناول مصادر البروتين عالية الجودة لتخفيف فقدان العضلات.

4- زيادة الوزن:
يؤدي اتباع يويو دايت إلى الإصابة بما يدعى الكبد الدهني، وهو عبارة عن تخزين الجسم للدهون الزائدة داخل خلايا الكبد، وتعد السمنة عامل خطر لتطوير الكبد الدهني الذي يتفاقم بسبب نظام يويو دايت، إذ أن زيادة الوزن تعرضك بشكل خاص للخطر، ويرتبط الكبد الدهني بالتغيرات في طريقة استقلاب الكبد للدهون والسكريات، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، كما يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى فشل مزمن في الكبد، ويعرف أيضًا باسم تليف الكبد.

5- الإصابة بمرض السكري:
ويرتبط اتباع نظام يويو دايت مع فرصة أكبر للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حيث ان هناك العديد من الدراسات التي كشفت ان أ اتباع نظام يويو دايت يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، حيث ان الخطر يكون أكبر عند أولئك الذين ينتهي بهم المطاف في وزن أعلى من قبل نظامهم الغذائي.

6-الإصابة بمرض القلب:
ويرتبط فقدان الوزن واستعادته باستمرار بمرض الشريان التاجي، وهي حالة تصبح فيها الشرايين التي تغذي القلب ضيقة، كما أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فيما أكدت بعض الدراسات أن الاختلافات الكبيرة في الوزن بمرور الوقت تضاعف احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب.

7- ارتفاع ضغط الدم:
التأرجح في الوزن يرتبط أيضًا ارتفاع ضغط الدم، حيث أن اتباع نظام يويو دايت قد يضعف التأثير الصحى لفقدان الوزن على ضغط الدم في المستقبل.

8- ترهل الجلد:
وعادة ما يصاحب فقدان الوزن ترهلات الجلد بعد اتباع حمية يويو دايت، حيث إن الجلد مرن ويتمدد حسب حجم الجسم وكلما زاد تراكم الدهون وزادت السمنة تمدد ليناسب هذا الحجم، وعند فقدان الوزن والدهون لا يعود الجلد ليناسب الحجم الجديد بل يبقى على حاله، والتأرجح في فقدان الوزن وزيادته يسبب كذلك سلوليت وهالات و استرتش مارك وشيخوخة مبكرة.
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