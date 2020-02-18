لـ البشرة والشعر.. ما هي فوائد الموز

فوائد الموز عديدة لاحتوائه على المعادن، والزنك، والكالسيوم، والألياف، والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، ويمكن تناول الموز بصورته الطبيعية، أو يتم خلط الموز داخل عصيرك المفضل للحصول على فوائد الموز كلها، ويمكنك الاستمتاع بتناول ساندويتش زبدة الموز محلية الصنع أو خبز الموز، أو فطائر الموز المحلاة بالعسل الأبيض، وفي السطور التالية نرصد لك فوائد الموز بالكامل.





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فوائد الموز





ولكي تحصد كل فوائد الموز عليك بتناوله ثمرة واحدة على الأقل يوميا، حيث إنها كغير باقي الفواكه فهي تحتوي على الكمية المناسبة من الكربوهيدرات، ولكن الموز ليس مناسب لجميع الأشخاص حيث إنه ممنوع على مرض السكري، و إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فيمكنك الاستمتاع بنصف حبة من الموز عندما تحتاج إلى تناول وجبة خفيفة .





و إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ، فتناول الكثير من الموز يزيد من نسب البوتاسيوم في الجسم، بسبب احتواء الموز على الألياف يمكن أن يساعد في الحفاظ على عمل الأمعاء، و يساعد أيضا في الحفاظ على الكوليسترول، و ضغط الدم، بالإضافة إلى تخفيف الالتهاب، ومن أبرز فوائد الموز، ما يلي:





1- يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

2- يساعد في الحفاظ على صحة عظامك مع تقدم العمر

3- يساعد عضلاتك على العمل بشكل أفضل.

4- علاج التهابات المسالك البولية.

5- علاج بعض الالتهابات المعدية المعوية.

6- تخفيف متلازمة القولون العصبي.

7- يقلل من عدم تحمل اللاكتوز.

8- يقي من بعض أعراض الحساسية.

9- يساعد على تقليل أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.





فوائد الموز للحامل:





فوائد الموز للحامل عديدة حيث يحتوي الموز على عدة فيتامينات يمكن أن تفيد المرأة الحامل وجنينها، حيث إن تناول الموز للحامل يمدها بـ فيتامين B6، وهو يلعب دورًا مهمًا في نمو المخ للأجنة أثناء الحمل، وكذلك المحافظة على صحة الجهاز المناعي لدى المرأة الحامل.





في حين أن ثمار الحمضيات مثل البرتقال هي من عمالقة فيتامين ج، فإن الموز يحتوي على فيتامين ج والذي تحتاجه المرأة الحامل، حيث أن الموز يعطيك حوالي 10 ملليجرام من فيتامين ج، حيث تحتاج المرأة الحامل ما بين 75 إلى 90 ملليغرام في اليوم.



ويحتوي الموز ايضا على فيتامين C، والذي يساهم في حماية نظام المناعة لدينا وهو أمر تحتاجه كل امرأة حامل، ويمكن أن يساعدك على شفاء الجروح سريعا و بشكل أفضل بعد الولادة.





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فوائد الموز للشعر:

ويحتوي الموز على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، والإنزيمات، ومن أبرز فوائد الموز للشعر، ما يلي:





1- يسرع من نمو الشعر، ويزيد من طوله.





2- يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا، يكسب الشعر النضارة والحيوية.





3- يمنح الشعر الرطوبة والليونة، بالإضافة إلى أنه يقوي بصيلة الشعر، ويحميه من التلف والتقصف.

4- يساعد على تصفيف الشعر لتسهيل تمشيطه.

5- ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس.

6- يساهم في نمو بصيلات شعر جديدة، و يزيد من غزارة الشعر وكثافته.





فوائد قشر الموز:





فوائد قشر الموز قد لا يعرفها الكثيرون وبدلا من إلقاء قشور الموز ، ليس عليكي سوى الاحتفـ اظ بها، حيث أن تناول قشر الموز، مرة واحدة في الأسبوع من خلال خلطه بقليل من الماء والعسل الأبيض، يمكن ان يكون له العديد من الفوائد غير المتوقعة، ومنها:





1- يساعد فى التخلص من سموم الجسم.

2- يتصدى لمشكلة اصفرار الأسنان .





4- يخلصك من مشكلة الانتفاخ التي تؤثر بالسلب على الجسم.

5- يساعد فى الحماية من مشكلة الأرق.





فوائد الموز للبشرة:





أما عن فوائد الموز للبشرة فهي عديدة كل ما عليك فعله تمرير قشرة الموز على بشرتك، حيث ان قشرة الموز الداخلية لها العديد من الفوائد بدلا من إلقائها في سلة المهملات، فتلك القشور أحد أدوات جمال بشرتك، وقد يكمن فوائد الموز للبشرة فيما يلي:





1- سد مسام البشرة المفتوحة.

2- عزل الطبقات الداخلية للجلد عن الغبار وأشعة الشمس.

3- يعمل الموز على شد الجلد ويمنحك شعور بنضارة البشرة.





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القيمة الغذائية للموز:





ويحتوي الموز على كميات منخفضة من الكربوهيدرات، حيث أنها تمنحك حوالي 27 جراما من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى أن الموز يمنح 3 غرام من الألياف، وهو يعتبر حوالي 10 ٪ من الحاجة اليومية للجسم كل يوم.





بشكل عام ، الأطعمة الغنية بالألياف تجعلك تشعر بالامتلاء دون اكتساب الكثير من السعرات الحرارية الإضافية، مما يجعل الموز من أفضل الخيارات الغذائية التي يمكن اتباعها إذا كنت تريد فقدان الوزن.





ويحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو أحد المعادن التي تحافظ على صحة القلب ، حيث ان الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تساعد في التحكم على ضغط الدم لأنها تساعد في التخلص من المزيد من الصوديوم عند التبول، ويساهم البوتاسيوم الموجود في الموز أيضًا بالحفاظ على جدران الأوعية الدموية ، مما يساعد على خفض ضغط الدم.



