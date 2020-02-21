الحشرة الميتة.. تمرين منزلي يقضي على البطن المترهل في شهر





نصح موقع brightside بتجربة تمرين يسمى الحشرة الميتة، وسمي بهذا الاسم نظرًا لتقليد شكل الحشرة ووضعها عند التمرين لـ شد البطن ، وهو سهل وبسيط ويمكن إجرائه في المنزل بشكل يومي لمدة شهر للقضاء على ترهل البطن





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طريقة تنفيذ تمرين الحشرة الميتة لشد البطن :





1- استلقي على ظهرك بشكل مستقيم.

2- ارفعي يديك لأعلى باتجاه السقف.

3- اثني قدميك وابدأي في تحريك كل قدم مع اليد في اتجاه والعكس.

5- ارفعي قدم مع الذراع المقابل لها وتحريها وفي نفس الوقت ثبتي القدم الأخرى واليد الأخرى.

6- كرري التمرين لكل ساق ويد 10 مرات يوميًا لمدة شهر.