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حوادث

ضبط تاجرين بتهمة بتخزين سجائر مهربة داخل مخزن بالقاهرة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على تاجرين لاتهامهما بتخزين كميات كبيرة من السجائر المهربة داخل مخزن.

وردت معلومات لضباط مباحث إدارة رعاية الأحداث مفادها قيام تاجرين بتخزين كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية داخل مخزن مستأجر فى شارع البحر دائرة قسم شرطة الأزبكية بقصد التصرف فيهم بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ماورد من معلومات تم استهداف المخزن بمأمورية وأمكن ضبطهما .

وعثر بداخل المخزن على عدد 648 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع بإجمالي عدد 6480 علبة سجائر جميعها مهربة جمركيا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهتهما اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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