جماهير الزمالك.. عائلات تستقبل الأبيض في المطار بعد التتويج بالسوبر.. صور

توافدت جماهير الزمالك بأعداد كبيرة على صالة ٤ بمطار القاهرة لاستقبال بعثة فريق الزمالك بعد التتويج بلقب بطولة السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الأهلي.

وشاركت عائلات بأكملها في استقبال بعثة النادي الزمالك القادمة من الإمارات بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

وشاركت عائلات بأكملها في استقبال بعثة النادي الزمالك القادمة من الإمارات بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

وتستعد الجماهير الزمالكاوية بالهتافات والأهازيج المشجعة للفريق الذي حقق البطولة الثانية في أقل من أسبوع بعد الفوز علي الترجي في السوبر الأفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .