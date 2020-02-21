الإعلاميين يعسكر بالمنيا لمواجهة الفريق المنياوي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين ظهر اليوم إلى المنيا عقب تأديتهم المران الأخير، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق المنيا ضمن الجولة السادسة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
وأكد المشرف علي الفريق أن المدير الفني للفريق قرر الدخول في معسكر بالمنيا والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له الأحد ، باستاد جامعة المنيا .
يدخل الإعلاميين اللقاء برصيد 18 نقطة محتلا المركز الثامن ،بينما فريق المنيا يحتل المركز التاسع برصيد ١٦ نقطة .
يدخل الإعلاميين اللقاء بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق سوهاج بثلاثة أهداف لهدف ،ويدخل المنيا اللقاء بعد الخسارة أيضا من فريق بترول أسيوط بهدف للاشئ .
ولذلك فاللقاء صعب ومهم للطرفين ويعتبر لقاء ب6 نقاط ،لان الفارق بين الفريقين نقطتين.