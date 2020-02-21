الإعلاميين يعسكر بالمنيا لمواجهة الفريق المنياوي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين ظهر اليوم إلى المنيا عقب تأديتهم المران الأخير، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق المنيا ضمن الجولة السادسة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وأكد المشرف علي الفريق أن المدير الفني للفريق قرر الدخول في معسكر بالمنيا والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له الأحد ، باستاد جامعة المنيا .