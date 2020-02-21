رواد السوشيال ميديا يشنون هجوما حادا على جمال عيد: كداب وعميل

شن رواد السوشيال ميديا هجوما علي الحقوقي جمال عيد، ووصفوه بالكذاب العميل بعد افتضاح أمره أمام الرأي العام بعد استقباله عددا من السفراء والعاملين في حقوق الإنسان داخل مكتبه فظهر علي قناة عميلة تمول من قطر وتسيطر عليها العناصر الإخوانية ليقول إنه ليس عميلا.

















وقال رواد مواقع التواصل إنه يتم استخدام ضعاف النفوس وعبدة الدولار كورقة ضغط على الدولة، مؤكدين أن الجميع يعلم أن الشعب المصري لن يتجاوب مع هؤلاء العملاء بعد أن أصبحوا مفضوحين، ولن يسمح لهم أو من يقف ورائهم التأثير على استقرار الدولة والتنمية.



