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حوادث

رواد السوشيال ميديا يشنون هجوما حادا على جمال عيد: كداب وعميل

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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شن رواد السوشيال ميديا هجوما علي الحقوقي  جمال عيد، ووصفوه بالكذاب العميل بعد افتضاح أمره أمام الرأي العام بعد استقباله عددا من السفراء والعاملين في حقوق الإنسان داخل مكتبه فظهر علي قناة عميلة تمول من قطر وتسيطر عليها العناصر الإخوانية ليقول إنه ليس عميلا.




وقال رواد مواقع التواصل إنه يتم استخدام ضعاف النفوس وعبدة الدولار كورقة ضغط على الدولة، مؤكدين أن الجميع يعلم أن الشعب المصري لن يتجاوب مع هؤلاء العملاء بعد أن أصبحوا مفضوحين، ولن يسمح لهم أو من يقف ورائهم التأثير على استقرار الدولة والتنمية.

وتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن جمال عيد حاول أن يتحمل لكنه فضح نفسه بصورة أكبر أمام الجميع.. ونوجه له كلمة ليس من خلال قناة عميلة ولكن من خلال أبناء الشعب بعد أن سقط فى نظر الناس وأصبحت أدواته مفضوحة ويعلمها الجميع فالأحسن أن تطهر نفسك بنفسك بدلا من السير في حلقة مفرغة وتحقيق أمل لا يمكن أن تناله.
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