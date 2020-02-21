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توك شو

مساعد وزير الخارجية: لم أدخن سيجارة فى حياتى بسبب نصيحة والدي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:56 م
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
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حمزة شعيب
كشف السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تفاصيل حياة والده، قائلا:"عاش فى سلام ورحل فى هدوء".

وتابع السفير محمد العرابي خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"والدى نشئ فى طفولة تكاد تكون قاسية، حيث فقد والديه وهو طفل".

وتابع مساعد وزير الخارجية الاسبق:"لم يكن يتوقع انى سأتفوق تعليميا ولكنه عاصر فترتى الاولى اثناء عملي بوزارة الخارجية".

وأكمل:"لم أشرب سيجارة فى حياتى بسبب نصيحة والدي لي وانا ابلغ من العمر 10 سنوات، موضحا:"قالى الشباب هتقولك اشرب سجاير عشان تكونى راجل".


محمد العرابي، هو وزير خارجية مصر السابق، تولى العرابي مهامه وزيرًا للخارجية خلفًا لنبيل العربي الذي انتخب في 15 مايو أمينًا عامًا للجامعة العربية. يعده كثيرون رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية.
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