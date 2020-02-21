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رياضة

بعد الفعل الفاضح.. شيكابالا يسب الاهلي وجماهيره من جديد في مطار القاهرة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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نور عادل
كرر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، شتائمه ضد النادي الأهلي وجماهيره اليوم الجمعة عقب وصول البعثة إلى مطار القاهرة الدولي. 

وعادت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم الجمعة من الإمارات عقب تحقيق لقبي السوبر المصري والإفريقي على حساب الاهلي والترجي التونسي.

واجتمعت جماهير الزمالك في مطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة الزمالك بعد تحقيقه اللقبين المصري والإفريقي.

وقاد شيكابالا هتافات جماهير الزمالك المسيئة ضد جماهير النادي الأهلي والقلعة الحمراء.

ونشبت ازمة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تصرف محمود عبدالرازق شيكابالا وقيامه بفعل غير أخلاقي عقب تتويج الزمالك بالسوبر المصري على حساب الأهلي.

وأكد الخبراء على ان لوائح اتحاد الكرة تنص على ان عقوبة شيكابالا إيقاف 8 مباريات بسبب الفعل الفاضح الذي قام به.

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