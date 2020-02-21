200 عريس في الفلبين يرتدون أقنعة طبية في زفاف جماعي خوفًا من كورونا.. صور

زف المئات من العرائس والعرسان وهم يرتدون اقنعة طبية في حفل زفاف جماعي في مدينة مصابة بفيروس كورونا في الفلبين، حيث تبادلوا القبلات وهم يرتدون تلك الأقنعة.

تم تكليف الأزواج السعداء البالغ عددهم 220 شخصًا بارتداء الأقنعة لتنفيذ أوامر السلطات في مدينة باكولود في الفلبين، بعد مخاوف من انتشار الفيروس.

كما طلب من الحاضرين استكمال البيانات الصحية التي توضح تاريخ سفرهم لمدة 14 يومًا ، وهو الحد الأقصى لوقت حضانة الفيروس.

تم تشخيص إصابة ثلاثة أشخاص بالمرض القاتل في الفلبين ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة وهناك أكثر من 75000 حالة في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 2200 حالة وفاة.