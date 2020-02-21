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مرأة

أنيقة وجذابة.. رضوى الشربيني في أحدث ظهور لها.. شاهد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:23 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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حياة عبد العزيز

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة "يارب يكون عجبكم لوك النهاردة".

 

وتألقت رضوى الشربيني بالأحمر والأسود الكلاسيكي، حيث ارتدت توب باللون الأسود، مع بليزر باللون الأحمر مفتوح من الأكمام الطويلة، مع حزام اسود على منطقة الخصر، وبنطال كلاسيكي اسود ابرز كشف عن رشاقتها.

 

وانتعلت رضوى الشربيني حذاء أنثويا بكعب باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر الكعكة مع ترك خصلات من الشعر منسدلا على جبهتها.

 

وأما من الناحية الجمالية استخدمت الألوان الهادئة الجذابة التي تضيف إلى ملامحها الرقة والجمال.

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