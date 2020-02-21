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أخبار العالم

عملت بالجيش والمخابرات والخارجية.. ترامب يعين الأردنية جوليا نشيوات مستشارة للأمن الداخلي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:33 م
مستشار الأمن الداخلي
مستشار الأمن الداخلي الأمريكية الأردنية جوليا نشيوات
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أحمد محرم
نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسئولين بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب قرر تعيين الأمريكية من أصل أردني جوليا نشيوات في منصب مستشار الأمن الداخلي.

وأوضحت الصحيفة أن انضمام نشيوات إلى البيت الابيض يعني أنها ستعمل مجددًا مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وكانا قد عملا سويًا في وقت سابق بوزارة الخارجية الأمريكية، عندما كان أوبراين يتولى منصب مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون تحرير الرهائن، حيث برزت نائبته السابقة نشيوات في مجال تحرير الرهائن الأمريكيين بالخارج، ولاحقًا تولت منصب القائم بأعمال مبعوث الرئيس لشئون تحرير الرهائن بعد مغادرة أوبراين المنصب ليتولى مهمة مستشار الأمن القومي لترامب.



وتخلف نشيوات في منصبها الجديد كمستشار للأمن الداخلي المستشار السابق الأدميرال البحري آدم بيتر براون، الذي تولى المنصب لمدة 6 أشهر فقط، وبذلك تصبح نشيوات رابع من يتولى منصب مستشار الأمن الداخلي في عهد ترامب.

وقبل تولي منصبها الجديد، عملت نشيوات في مكتب حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتس، مسئولة عن مقاومة الكوارث الطبيعية وتنسيق استجابة المؤسسات المختلفة بالولاية للكوارث الطبيعية.

وخدمت نشيوات سابقًا في الجيش الأمريكي برتبة نقيب، حيث تخصصت في مجال المخابرات العسكرية، وأوفدت لمهمة عمل في العراق كمستشارة سياسية وعسكرية لبول بريمر، الحاكم المدني والعسكري الأمريكي المؤقت في العراق بعد غزوه عام 2003.

عملت نشيوات كذلك رئيسًا لأركان شئون السياسة لدى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية تحت إدارة جون نجروبونتي ومايك ماكونيل في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، ثم التحقت بالعمل لمدة 7 سنوات في وزارة الخارجية الأمريكية، حتى وصلت إلى منصب نائب مساعد الوزير لشئون الطاقة.

وحصلت نشيوات على درجة الدكتوراة من معهد طوكيو للتكنولوجيا عن أطروحتها حول إعادة الإعمار بعد الكوارث، كما نالت درجة الماجستير من جامعة جورجتاون الأمريكية عن أطروحتها حول امن الطاقة، ودرست كذلك علم الاجتماع بجامعة ستيتسون الأمريكية، وهي تجيد التحدث باللغات العربية واليابانية والإسبانية، بخلاف الإنجليزية.
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