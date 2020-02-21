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أخبار البلد

الإعلاميين: تقدمنا بـ 60 بلاغا ضد منتحلي صفة إعلامي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:35 م
طارق سعدة ..نقيب
طارق سعدة ..نقيب الإعلاميين
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حمادة خطاب
أكد الدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أن النقابة - تحت التأسيس- تحاول جاهدة ضبط المشهد وتقنين أوضاع العاملين بها، من خلال حصولهم علي تصاريح لمزاولة المهنة، أو الحصول على عضوية النقابة، موضحًا أن مجلس النقابة وجد العديد من منتحلي الصفة الإعلامية ويحاول ردعهم بكل السبل القانونية.

وأضاف سعدة في تصريحات لصدى البلد، أن النقابة تتبع منتحلي الصفة في كل مكان ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا أن النقابة تعمل في هذه الأمر علي محورين أساسيين وهما ضبط الكيانات الوهمية، والأشخاص منتحلي الصفة.

وتابع أنه  بخصوص الكيانات الوهمية فالنقابة تقدمت بعدد من البلاغات ضد أشخاص في عدد من المحافظات منها المنيا ومحافظات الدلتا كانوا يصدرون كارنيهات بدون سند قانوني ويعرفون أنفسهم علي أنهم نقباء للإعلاميين.

أما عن منتحلي الصفة، أكد سعدة أن النقابة تقدمت بأكثر من ٦٠ بلاغا ضد أشخاص ينتحلون صفة إعلامي علي وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن النقابة حصلت علي أحكام بالسجن ضد عدد من الأشخاص منتحلي الصفة.
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